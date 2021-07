Suuršnautser Kusti armastab üle kõige perenaisega looduses seigelda

Kahekesi rännates on Kusti perenaise päralt. Marjul käies vitsutab koer marju otse mättalt, nagu oleks tegu millegi eriliselt heaga. Kui isu täis, istub ta ilma käsuta perenaise asjade juures ja valvab saaki ning ümbrust. Seeni pole ta sööma õppinud, seente korjamisele aitab ta nii kaasa, et jookseb pööraseid ringe ümber seente ja tallab neid maha. Koduaias kasvavad marjad aga koera sel moel ei ahvatle, seal ootab ta peenutsedes, et keegi need ära korjaks ja talle pakuks.

Küsimusele, kuidas Kusti metsloomadesse suhtub, muigab Kristina ja vastab, et Kustile meeldiks ilmselt jahti pidada küll, aga ta ise proovib neid kohtumisi ära hoida. Igale poole päris koera kaasa ei võta ja enamasti hoiab teda rihma otsas. Korra on Kusti karuga kohtunud ja see oli päris hirmus - karu tõusis tagajalgadele ja Kustas tormas suure hirmuga perenaise selja taha. Aga kõik lõppes õnnelikult.

Kristina lisab veel, et tal on ülimalt kahju, et suuršnautserid Eestis nii vähe levinud on. See on hästi vahva tõug, kes tahab inimesega koos töötada ja hästi kontaktis olla. Ta ei aja karva, iseloomult tasakaalukas, tahab õppida ja õpib kiiresti. Ainus keeruline asi on tema suur kasv ja karvahooldus. Näiteks kääbusšnautserid on väga populaarne tõug.