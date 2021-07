PÄEVAKÄPP ⟩ Kassitoa kõige arglikum kass: kodu otsib imearmas lehmamustriga Katrin

Katrini keha katab imeilus must-valge kasukas, mida ta vahel harva ka paitada lubab. Võib ainult eeldada, et varasemas elus pole Katrin inimestega eriti kokku puutunud, või kui on, siis pole need kokkupuuted just kõige paremad olnud, sest inimesi Katrin siiski pigem pelgab. Katrin ei ründa, kuid ta vaatab oma suurte silmadega Sulle otsa ja üritab võimalikult ruttu peitu pageda.

Katriniga on alguses kindlasti vaja kõvasti tööd teha, kuid kogemused on näidanud, et arglikud kassid vajavad lihtsalt aega ja armastust. Pesaleidja usub, et Katrinis on olemas kõik, et oma kestast välja saada, kuid tõsi on ka see, et see võtab tohutult aega. Katrin on kassitoa kõige arglikum kass, inimest nähes hakkab ta täiesti nähtavalt värisema ja teeb kõik, et inimese silme alt minema saada.