PILDID ⟩ Õnnetu taskukutsu: ülearetatud koer sündis ilma silmadeta

Märkimisväärne fakt loo juures on, et varjupaika tõi kutsika tema kasvataja ise, sest ta ei saanud haige koera eest hoolitsemisega ise hakkama. Lisaks sellele, et Teacupi nimelisel kutsul puuduvad silmad ja ta on pime, on tal probleeme ka põiega, sest see on emakaga kokku kasvanud, ning oma elu esimestel elukuudel oli tal suuri raskusi ka söömisega.