PILDID SÜNDMUSKOHALT ⟩ Tartus sai viga päästja, kel tuli aidata puu otsa põgenenud kassi

«Millimeeter oli puudu, et päästja oleks ise puu otsast alla lennanud, kui üliarg ning alles hiljuti võetud kassike talle küüned ja hambad täie jõuga kätte kinni lõi. Vigastused olid karmid ja need paranevad jupp aega,» kirjeldas Tartus aset leidnud sündmust kohapeal viibinud loomapäästja Heiki Valner .

Mis teeb antud loo veelgi erilisemaks, on asjaolu, et tegemist polnud päästjate jaoks teps mitte esimese väljakutsega sama kiisuga seoses. Mõni tund varem, pärast kodust põgenemist, puges hirmunud loom automootori vahele ja jäi sinna kinni. Päästjad aitasid ta välja, aga arg kass tegi minekut.

Ka puu otsast alla tuues pääses ta taas minema. Omanik, noor heasüdamlik mees rääkis loomakaitsjatele, et võttis kiisu alles kolm nädalat tagasi ning et tegemist on üliara loomaga, kes suurema osa päevast voodi all passib.

«See on tõsi, et mõned neist kohanevad tõepoolest aastaid ja mõned ei kohanegi. Mu enda tütrel oli selline varjupaiga asukas – liikus ainult öösiti ja sedagi vaid kappide otsas või voodi all. Lisaks pissis vooditesse, eriti just laste omadesse. Löö või ise maha ja tütar lausa nuttis, kui ahastus peale tuli. Nüüd on kõik korras. Üle kolme aasta võttis aega, nentis Valner.