Naine, kes läks varjupaika uut lemmikut võtma, leidis sealt oma 2 aastat tagasi kadunud koera!

Pennsylvaniast pärit Aisha Nieves otsis hiljuti oma kahele pojale uut koera. Ta otsustas uue lemmiku võtta varjupaigast. Aisha sirvis internetist varjupaigas olevaid kutsusid ning märkas, et seal on väga sarnane koer tema kunagi kadunud rotveileriga, vahendab People.

«Mõtlesin, et oota, see ei saa olla tema,» rääkis Nieves.

«Siis nägin väikest armi ühe silma peal, mille ta sai kunagi, kui oli väravasse kinni jäänud. Sel hetkel ma teadsin kohe, et see on mu kallis Kovu!»

Peale kadumist oli Kovu pikka aega hulkuv koer, kuni lõpuks leidsid ta loomakaitsjad.

«Teda tuli kirpude vastu ravida. Koera tagumisel osal puudusid karvad ja tal oli põletik,» ütles varjupaiga direktor Deirdre Snyder.

«Teda raviti antibiootikumidega ja vannitati spetsiaalse meditsiinilise šampooniga. Ta oli meie varjupaigas umbes neli kuud ja seejärel adopteeriti ühte uude perre.»

Kuid Kovu tagastati selle kuu alguses varjupaika, sest pere seisis väljatõstmise ees. Pärast oma kadunud koera veebis nägemist helistas Nieves kohe varjupaika, et kontrollida ja esimesel võimalusel koeraga kohtuda.

«Ta oli elevil ja jooksis kohe minu juurde. Siis ta lihtsalt hüppas mulle peale ja me hakkasime musitama ja kallistama. Kovu istus mulle sülle ja ma ütlesin talle: «​Jah, sõber, sina lähed koju. Mul on nii kahju, et see juhtus. Ma ei kaota sind enam kunagi.»»

«Koertel on uskumatu haistmismeel ja see on tõenäoliselt esimene asi, mis äratundmist toob,» lisas Snyder ja selgitas, et pole sugugi ebatavaline, et koer tunneb oma omaniku pärast pikka aega ära.