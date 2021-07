Harleyt on oma kodukohas tõeline staar. Teda on kiidetud ja tänud vahvate ning suurte jõupingutuste eest.

Labradoripoiss kogub jalutuskäigult leitud plastpudelid suhu ja jätab need prügikasti juurde, et tema omanik John Evans saaks need ilusti prügikasti panna.