PÄEVAKÄPP ⟩ Imekaunis süsimust Emilia ootab uut võimalust

Kuigi Emilia imeilus läikiv kasukas lihtsalt kutsub ennast katsuma, siis tegelikult kassitüdruk ise seda veel ei taha. Ta lihtsalt ei usalda seda imelikku kahejalgset! Selleks, et inimest eemale peletada ajab Emilia oma kulmu ruttu kortsu ja tema suust tuleb ähvardav sisin. Armas Mia ei ole tegelikult meelega üks tuldpurskav lohepreili, ta lihtsalt ei tea, et inimene ei ole paha ja ei taha talle halba. Vabatahtlikud aga teavad, et Emilia on imeline tegelane ja talle on vaja anda väga palju aega ja hulganisti armastust. Vabatahtlike aastatepikkused kogemused tõestavad, et õiges keskkonnas hakkavad lõpuks ka kõige kõvemad kivid sulama. See sulamine võib võtta päevi, nädalaid, kuid või ekstreemsel juhul aastaid, aga see aeg on seda väärt.