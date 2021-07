Koerad eelistavad siniseid ja kollaseid mänguasju punastele

Koera nägemist on uurituid juba aastakümneid. On arvatud, et koerad elavad täielikult must-valges maailmas. Tegelikkuses on koera maailmapilt tohutu kirev.

Värvi eristavad silma närvirakud. Silma võrkkestas on kaks peamist tüüpi rakke - kepikesed, mis tuvastavad valguse taseme ja liikumise ning kolvikesed, mis eristavad värve. Inimesel on kolme tüüpi kolvikesi, mis võimaldavad tuvastada punase, sinise ja rohelise kombinatsioone. Koertel on ainult kahte tüüpi kolvikesi ja nad saavad eristada ainult sinist ja kollast - seda piiratud värvitaju nimetatakse dikromaatiliseks nägemiseks.

Inimestel võib olla rohkem kolvikesi, mis võimaldab meil näha rohkem värve ja näha neid heledamana kui koertel, kuid koertel on rohkem kepikesi, mis annab neile eelise vähese valguse nägemisel või liikuvate objektide tuvastamisel.

Värvi eristamisel sarnaneb koera normaalne nägemine kõige enam inimesele, kellel on punakas-roheline värvipimedus. Koertel pole veel ühtegi värvipimeduse astet registreeritud.

Punane värv tundub koerale tumepruunikas-hall või must. Kollane, oranž ja roheline paistavad koerale kõik natuke kollased välja. Meie karvased sõbrad näevad sinist tõesti hästi, kuid ka lillat värvi näevad nad sinisena. Näiteks ei suuda koerad eristada punast ja kollast palli.

Lisaks värvitajule on koertel ja inimestel ka muid visuaalseid erinevusi. Mõnes mõttes ei ole koerte nägemine nii terav kui inimese nägemine. Koerad on lühinägelikumad kui meie. Põhimõtteliselt pole koertel lihtsalt võimet tajuda värvi sama rikkalikes ja elavates toonides kui meil.

Koerte silmad on asetatud rohkem külje peale, mis võimaldab neil inimestest laiemat perifeerset nägemist.

Läbi ajaloo on koeri varustatud spetsiaalsete visuaalsete võimalustega, mis võimaldavad neil metsikus looduses ellu jääda ja areneda. Nüüd, kuid loomad on meie pereliikmed ja ei ela enam samades tingimustes, on siiski alles jäänud nende spetsiaalsed nägemisvõimed.

Koer naudib kollaseid ja siniseid mänguasju rohkem kui punaseid.