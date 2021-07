PILDID JA VIDEO ⟩ Peened kombed! Kuldne retriiver oskab WC-potti kasutada

See oskus kulub marjaks ära siis, kui Tokyo peremeest parasjagu kodus ei ole, et koera õue jalutama viia.

Koeraomanik Alejandro Rodriguez Corrales räägib, et koerale erinevate trikkide õpetamine on üks tema meelistegevustest, vahendab SWNS. Mehe sõnul hakkas ta Tokyot juba varakult potil käimisega harjutama, siis, kui too oli veel kutsikas, ja kogu protsess nõudis päris palju aega ja kannatlikkust.