PÄEVAKÄPP ⟩ Juba korra päriskodus elanud Mirri ootab uut võimalust!

Mirri tunneb piiri ja laseb sul rahulikult oma toimetamisi teha. Kui soovib, vaatab veidi pealt, aga muidu on tal ka oma kassiasju ajada. Seetõttu võib vahel isegi juhtuda, et unustad hoopiski ära, et kodus elab peale kahejalgsete ka üks neljajalgne.

Mirri imekauni kasuka kirjeldamiseks jääb sõnadest puudust - seda lihtsalt peab oma silmaga nägema. See on üsna lihtne, võta lihtsalt Pesaleidjaga ühendust. Pärit on see kaunitar Järvamaalt ja kuigi vabatahtlikud olid üsna kindlad, et keegi peab sellest iludusest puudust tundma, siis kahjuks ei otsinud teda keegi. Seetõttu otsib kõigest paar aastat noor Mirri nüüd kedagi, kes teda väärtustada oskab.

See keegi peaks olema kannatlik ning mõistma, et lemmikloomale kodu pakkumine peab olema läbimõeldud kohustus. See tähendab seda, et kui tekib ühel hetkel tunne, et enam ei viitsi või ei taha, siis leitakse siiski endas see jõud ja meenutatakse, miks üldse loomale kodu pakuti. Mirri eelmine kodu seda läbi ei mõelnud ning seetõttu peab uus pere mõistma, et iga keskkonnavahetus on stress ning omaniku kohustus on selle leevendamisega tegeleda. Seda kõike lihtsalt selleks, et üks süütu hing ei peaks peale järgmisesse koju kolimist uuesti elama läbi järjekordset solgutamist ning loobumist.