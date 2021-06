VIDEO ⟩ Kas tema ongi maailma kõige kannatlikum kass?

Videost on näha, kuidas üks väike koer enda vastas istuvale kassile järjepidevalt käpaga lajatab ja ninaga toksab. Tõenäoliselt soovis koer kiisut mängima kutsuda, kuid too ei olnud eriti huvitatud. Selle asemel, et närvidele käivale koerale üks korralik keretäis anda, otsustas nurrumootor väärikaks jääda ja rahu säilitada.