Loomaarst vastab: mis juhtub nõela alla neelanud lemmikuga?

Veterinaar Kertu Kivirand ütles, et taoliste juhtumitega tema kuigi palju kokku puutunud ei ole. Mürgitatud toidu puhul on loomaarsti sõnul enamasti väga keeruline või võimatu kindlaks teha seos mingi kindla pala söömise ja haigestumise vahel, eriti veel selles osas, kas tegu oli tahtliku teoga.

Mis juhtub loomaga, kes sööb seesugust toitu, mille sisse on pandud nõelad? «Nõelad on sisse süües teravad võõrkehad, mis võivad kinni jääda ja kahjustada ning perforeerida mis tahes sooltrakti osa alates suuõõnest,» selgitab loomaarst.

Aeg-ajalt satub Kiviranna sõnul kliinikutesse kasse, kes on söönud ära niidi koos otsas oleva nõelaga. Suuõõnde torkudes võib esialgu raske mõista olla, mis mure loomal on ja diagnoosimiseks vaja sageli rahustust. Loomal esinevad raskus söömisel, ilavool, valulikkus, öökimine, kaugemal seedetraktis ka oksendamine, kõhulahtisus, isutus, kõhuvalu. «Olenevalt probleemi tõsidusest on enamasti vaja kirurgilist sekkumist ning loom võib ka surra,» hoiatab vetrinaar.

Looma kahjustatud või mürgitatud toidu söömise eest kaitsta saab vaid tähelepanelikkusega. «Mõned omanikud, kelle koer on väga aktiivne sodisööja ja keda pidevalt jälgida on keeruline, kasutavadki jalutamisel igapäevaselt suukorvi. Kui koer on sellega harjunud, ei ole see ebamugav ega koera jaoks karistus, vaid igapäevarutiini osa, mis kaitseb neid endid,» soovitab Kivirand.