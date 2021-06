Sulle teada-tuntud toidud, mis võivad neljajalgsetele olla surmavad

Alkoholil on sama mõju koera maksale ja ajule kui inimestel. Kuid koerale kahju tegemiseks on vaja kordades väiksemas koguses alkoholi. Ainult väike tilk õlut, veini või hoopis alkoholiga toitu võib olla halb. See võib põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, koordinatsioonihäireid, hingamisprobleeme, koomat ja isegi surma. Ja mida väiksem on koer, seda halvem see võib olla.