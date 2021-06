NAPP PÄÄSEMINE ⟩ Naaber päästis akna tuulutusava vahele kinni jäänud kassi elu

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles Lemmikule, et päästmise hetkel oli kass terve.

Mooritsa sõnul selliseid väljakutseid väga tihti ette ei tule. Eelmisel aastal lääne regioonis sellist sündmust ei olnud ning ka sel aastal oli see esmakordne.

Sellegipoolest panevad päästjad südamele, et kuumade ilmadega tuulutusasendisse jäetud aknad on kassidele ohuks. Kui lahkute kodust, siis tuleks aknad kindlasti sulgeda, et väljapääsu otsiv lemmik end ohtu ei seaks.