PÄEVAKÄPP ⟩ Kas suudad uskuda? Musirull Rõnnu ootab kodu juba aasta aega

No vaadake vaid, milliseks nunnupalliks ta muutunud on! Katsu vaid oma käekesi Rõnnust eemal hoida, et samal ajal muid toimetusi teha. Uuuh, see nõuab ikka suurt eneseületust! Parema meelega pikutaksid vabatahtlikud ööd ja päevad Rõnnu kaisus ning temagi eelistaks seda!