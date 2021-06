Virumaal ringi liikunud valge rebane püüti kinni, kohe ilmus välja ka väidetav omanik

6. juuni õhtul nägi Eesti Metsloomaühingu Lääne-Virumaa piirkonnajuht Lee Lepiksoo Kamariku karjääris valget rebast. Lee isa, kogenud jahimees, tegi rebasest distantsilt pilte. Omavahel arutati, et rebane on ilmselt kodustatud, sest inimest ei pelga, kuid samas täitsa lähedale ka ei lase. Kaks tundi hiljem on rebane ikka sama koha peal. «Lagendikul. Ei jookse metsa. Karv pulstunud, loom uimane. Sain umbes meetri kaugusel temast seista ja loodust vaadata,» kirjeldas Lee.

14. juunil andis Eesti Jahimeeste Selts oma kodulehel teada, et Lääne-Virumaalt on nendeni jõudnud valge rebase pildid mitmelt kohalikult jahiseltsilt. Sotsiaalmeedias levisid pildid valgest rebasest, kes kalameestelt kala sisse vehib. Arvati, et tegemist on polaarrebasega. Ekspert ütles, et see on red marble.