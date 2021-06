Koer, kelle ülesanne on panna naeratama ka kõige kurvemad inimesed

Igaüks, kellel on koer, teab, et nendel tegelastel on hämmastav oskus alati ära tunda, kui midagi on korrast ära. Basiilik jaoks pole see lihtsalt üks nutikas omadus - see ongi tema töö, vahendab Mirror.

11-aastanel koerapoiss töötab Shrewsbury matusebüroos. Klientidega leinaplaane tehes istub Basiilik alati leinavate perede juures ja on neile toeks. Samuti saadab ta lähedasi inimesi külastavaid leinajaid kabelitesse ja on kaaslane ka matustel.

Tema omanik Rosalinda ütleb, et Basiilikul on sees midagi erilist, mis leevendab abivajavate inimeste leina. Ta on viimased viis aastat töötanud teraapiakoerana ja see on teda õpetanud paljukski.

«Inimesed võivad tunda end raskelt, kui nad on kaotanud lähedase. Basiilik järgib tervishoiuasutustes, näiteks haiglates ja hooldekodudes, sageli kasutatavate teenistuskoerte eeskuju.»

«Kui pered korraldavad oma lähedaste matuseid, kipub nende mõte olema kõikjal. Basiilik on väga läbinägelik ja näib teadvat, et neid tuleb lohutada. Ta istub nende kõrval, lastes end patsutada ja silitada. Ja tõesti on peale seda tunda, kuidas pinge kaob.»

Selline tugi on ülioluline ja perekonnad märgivad sageli, et Basiilik on neile olnud väga suureks abiks.

«Ta on tõeline jäämurdja. Ta tervitab inimesi, kui nad saabuvad ja kuidagi muudab nad automaatselt rahulikuks. Kui inimesed tulevad väikeste lastega, aitab ta ka nende tähelepanu hajutada, et vanemad saaksid tegeleda matuse korraldamisega,» ütleb Rosalinda.