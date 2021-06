Puust ja punaseks: loomade silmavärvi saladused

Inimeste puhul on üldteada, et silmade värvipalett on märkimisväärselt suur. Teadmata on aga see, kuidas ja millal see variatsioon Homo Sapiensi evolutsiooni ajalukku tekkis. Ja sama võib öelda ka koduloomade kohta. On sinisilmsed koerad, kassid, hobused, kitsed, kaamelid ja laamad. Ja mõned neist liikidest on ka kollasilmsed.