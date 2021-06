Pane oma lemmik riidesse: ka Gucci toodab riideid neljajalgsetele!

Gucci, Burberry, Versace - need on vaid mõned brändid, kelle loomingusse kuuluvad spetsiaalsed lemmiklooma riided. Aina enam hakkavad tuntust koguma ka lemmikloomade moeshowd. Kuid miks see trend on tõusuteel? Kohe saame teada!

Väikesed lemmikloomad muutuvad üha populaarsemaks

Pole üldse üllatus, et enamik lemmiklooma riideid ostetakse just väikestele ja keskmise suurusega koertele. Paarkümmend aastat tagasi oli koer kogu pere tõeline sõber ja valvur. Nüüd vallutavad väikesed koerad veelgi rohkem meie elusid ning tihtilugu saad näha neid ka kinos, kohvikutes, klubides ja avalikes kohtades.

Lemmik peab olema soojas

Iga lemmikloom peaks end tundma hubaselt, et püsida õnnelik ja terve. Seetõttu võivad paljud lühikese karvaga lemmikloomad pikal ja külmal talveperioodil vajada sooje riideid. Kui otsid oma neljajalgsele sõbrale uut kostüümi, pööra tähelepanu selle suurusele ja stiilile. Mõned väikesed koerad võivad vajada ka jalanõusid, et vältida alajahtumist.

Neljajalgse riietamine võib olla veel üks viis väljendada ka sind ennast

Kümned kuulsused võtavad oma väikese suurusega koeri erinevatele kontsertidele ja avalikele üritustele kaasa. Enamik neist valib lemmiklooma jaoks erilise riietuse, et koer näeks välja sama lahe ja stiilne kui ta peremees. Oma stiilitunnetust saad sa väljendada ka oma koeral.

Sellisel juhul valitakse koerale kostüüm väga hoolikalt, et see sobiks kokku konkreetse sündmusega. Paljud disainerid on spetsialiseerunud lemmikloomade rõivaste loomisel konkreetsetele puhkudele. See tähendab, et mõned komplektid võivad sisaldada litreid, vahuveini pudeli kujutisi, pärle ja isegi populaarsete kaubamärkide logosid. Mõned disainerid pööravad tähelepanu ka rõivaste värvidele ja kasutavad lemmiklooma riiete meisterdamiseks ainult orgaanilisi ja mugavaid materjale. Näiteks mõned kuulsused kaunistavad oma karvaseid sõpru isegi teemantidest kaelarihmaga.

Kuidas valida parim koerariietus?

Värv

Juhul, kui plaanite iga ilmaga jalutama minna, peaks teie lemmiklooma riietus olema väga praktiline. Parem on võtta tumedate värvidega riided, kuna need on tõenäoliselt palju kauem ilusa välimusega.

Suurus

Suurus on üks olulisemaid omadusi, mida peaksid koera rõivaste ostmisel arvesse võtma. Vali riided alati vastavalt oma lemmiklooma tõule ja proportsioonidele. Isegi juhul, kui mõne teise tõu kostüüm sulle väga meeldib, on parem seda mitte võtta. Vastasel juhul võib su koer end ebamugavalt tunda. Muide, juhul kui kutsikas üritab pidevalt mõnda konkreetset riiet maha sikutada, on parem osta mõni muu kostüüm. Ära sunni oma neljajalgset sõpra kandma ebamugavat riietust!

Sugu

Enamik inimesi valib lemmiklooma riided vastavalt oma koera soole. Näiteks on tavaline tava, et roosa värv läheb emasele ja sinine isasele. Kuid seda teadmist ei pea lemmiklooma jaoks mugava riide ostmisel üldse arvestama.

Mood

Lemmikloomade rõivastuses on ka mõned moesuunad. Kui olete tuntud inimene või soovite lihtsalt oma sõpru üllatada, võib olla hea mõte käia kaasas moega ning lemmik panna riidesse stiilselt.