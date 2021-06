Õnneliku lõpuga õnnetu lugu: koer, kes liputas suurest rõõmust oma saba katki

Neljajalgne oli oma uute omanike üle nii põnevil, et nendega kohtudes läks saba liputamine tohutu suureks ja see põhjustas Benny sabale vigastuse. Selgus, et kahjuks tuli saba amputeerida.

Üks Benny uus omanik, Eleanor, tõdeb, et koer on suurepäraselt sisse elanud. Ja ta on väga õnnelik. Seda võib-olla isegi liiga palju. Just seetõttu ju amputeeriti ka ta saba.