Uskumatu avastus: videomänge oskavad mängida ka need loomad!

Loomade võimete testimiseks kasutasid teadlased kahte mini-siga: Ebony ja Ivory ning kaht Yorkshire siga: Hamlet ja Omelet.

Juba ammu on avastatud, et sead on intelligentsemad kui koerad. Mõned on koguni väitnud, et sead on maailmas intelligentsuselt neljandal kohal.

Rida erinevaid katseid on näidanud, et sead võivad õppida suhteliselt keerukaid ülesandeid.

20. sajandi alguses tehtud uuringutes leiti, et sead suudavad lahendada valikvastustega ülesandeid. Hilisemad uuringud tõestasid, et sead on suutelised õppima ära sööda toomise ja lisakütte materjali hankimise.

1966. aasta uurimine näitas, et sead suudavad eristada heledust, värvi ja ruumi.

Purdue ülikooli psühholoogid - Candace Croney ja Sarah Boysen ütlesid, et näitasid loomadele videomängu, kus nad pidid kursoriga manööversamiseks kasutama juhtnuppu, kuni see põrkas kokku ühe ekraanil oleva seinataolise struktuuriga. Autasuks said sead toidukraami.

«Kuigi ülesandega seotud toidupreemia oli tõenäoliselt motiveeriv tegur, näis ka sigade sotsiaalne kontakt treeneriga väga oluline,» kirjutasid teadlased.

Isegi kui maiuseid ei olnud, reageerisid sead siiski õigesti. Sel juhul said nad preemiaks sõnalise kiituse.

«See võis olla tingitud tugevast sidemest, mille sead arendasid katseajal treeneriga.»

«Võimalik, et sead on võimelised õppima, mõistma ja reageerima rohkem, kui oleme varem osanud arvata,» tõdes professor Croney.

Maailma põllumajandussektori tegevdirektor Philip Lymbery ütles, et uuring tõi välja vajaduse loomade paremaks kohtlemiseks. «Sead on intelligentsemad, kui me kunagi arvasime, kuid siiski hoiame enamikku sigu farmides puudust kannatavates tingimustes.»