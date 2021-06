Kaks nädalat kadunud olnud kuldne retriiver leiti ootamatust kohast

Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Kaks nädalat on üsna pikk aeg, et oodata koju kadunud lemmiklooma. Ühel Ameerika perekonnal õnnestus pikast ooteajast hoolimata oma neljajalgne sõber tagasi saada tänu sellele, et möödujad teda nägid, kuid päästeoperatsioon osutus ootamatult keeruliseks.