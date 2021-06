VIDEO ⟩ Ehmatav hetk: hai sööstis pahaaimamatule linnule kallale otse pealtvaatajate silme all

Selleks, et haisid kohale meelitada, visati vette tuunikalu, kuid need hakkasid lisaks haidele kohale meelitama ka linde.

Selline konkurents haidele ilmselt eriti ei meeldinud. Videost on näha, et hai üritab mitu korda ühte vees ulpivat lindu rünnata ning lõpuks, mitmendal katsel, see tal ka õnnestub.

Video taustahelidest kostub, et juhtum tuli inimestele vägagi ootamatult. «Me olime väga ehmunud ja see kõik juhtus väga kiiresti. See vaatepilt oli vägagi aukartust äratav,» kommenteeris video autor väljaandele Daily Mail Australia. Tasub siiski märkida, et hai siiski hoiatas lindu enne, kui teda ründas.