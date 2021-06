PÄEVAKÄPP ⟩ Põneva välimusega üliarmas Kilpkonn unistab päris oma maakodust

Kilpkonn otsis koguaeg inimeste tähelepanu, tehes pahandusi. Pere proovis igasuguseid lahendusi: käidi arsti juures, prooviti erinevaid rahustavaid vahendeid, külastati käitumisterapeute, kuid Kilpkonn on ikka endine. Tema olukorda on veidi leevendanud antidepressandid, kuid ärevushood ja äkilised rünnakud on siiski regulaarsed.