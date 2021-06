ÜLEVAADE ⟩ 10 koeratõugu, kellel on kuuma ilma erakordselt raske taluda

Mops . Kuuma ilma see populaarne koeratõug ei armasta, kuna oma nina kitsa ehituse tõttu on tal niigi raske hingata. Samuti kipuvad mopsid kalduma ülekaalulisusele, mis omakorda suurendab kuumarabanduse saamise riski. Riski saab vähendada, kasutades jahutavat vesti ning kindlasti tuleb mopsi jalutamisel kasutada trakse, mitte kaelarihma, sest viimane raskendab tema hingamist veelgi.

Inglise buldog. Buldogid, nagu ka kõik teised «lömmis» ninaga koerad, taluvad kuuma erakordselt halvasti ja on kuumarabandusele väga vastuvõtlikud, kuna nende ninasõõrmed on väga kitsa ehitusega, mistõttu ei saa nad ülekuumenemise korral piisavalt vabalt hingata, et end maha jahutada.