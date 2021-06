ÜLESKUTSE ⟩ Eesti Loomakaitse Selts: kuuma ilma korral jäta koer koju!

Koeraga linnas liikudes on raske vältida asfaldil kõndimist. Palava ilma korral muutub asfalt kuumaks, mis kõrvetab koera käpapatju. 30-kraadise kuumuse korral võib asfaldi temperatuur tõusta 57-kraadini. Loomaarmastajad on jaganud head nippi - võta jalanõud jalast, astu asfaldile ja kui 7-10 sekundi jooksul on valus, siis see on koerale piinav valu. Eesti Loomakaitse Selts soovitab koerad jätta palava ilmaga koju.