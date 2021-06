VIDEO ⟩ Taimaa perekond avastas oma köögist väga ootamatu külalise

Tuleb välja, et looduskaitsealal elav elevant on oma kodupiirkonnas üsnagi kurikuulus, sattudes alalõpmata sekeldustesse. Phungprasopporn ütles väljaandele Daily Mail, et elevant on nende kodu juures varemgi luuramas käinud. See oli kaks kuud tagasi, kuid varalist kahju loom toona ei põhjustanud. Nüüd läheb seina parandamine aga maksma umbes 1300 eurot. «Elevanti näha oli päris naljakas, aga ma kardan, et ta tuleb tagasi,» ütles ta.