Ülekaaluliste loomade hulk on murettekitav!

Rasvumine on liigse rasva kogunemine kehal. Üleliigne kehakaal ja -rasv kipuvad käima käsikäes.

Ülekaalulisteks peetakse koeri juhul, kui nende kaal ületab ideaalset kehakaalu 10-20%. Ja rasvunuks juhul, kui protsent ulatub üle 20.

Rasvumine lühendab koerte eluiga ja suurendab haiguste tõenäosust. Seetõttu on ka tõde see, et raskete ja suurte koerte eluiga on lühem kui väiksemate.

Rasvunud koertel on suurenenud risk: mitut tüüpi vähile, diabeedile, südamehaigustele ja hüpertensioonile;

artroosile ja kahjustunud liigestele;

põiekividele;

kilpnäärme alatalitlusele.

Kõige esimene samm ülekaalulise või rasvunud koeraga tegelemisel on probleemi tuvastamine ja tunnistamine. Tihtilugu võime olla meedias levivate piltide tõttu valel teel, kuna koerad, keda kujutatakse piltidel, on enamasti ülekaalulised. Sellisel juhul on raske mõista, milline peaks välja nägema terve koer. Loomaarst on siin suureks abiks.

Kodustes tingimustes saab ülekaalulisust tuvastada järgmiselt - võta oma kätega lemmiku ribide alt kinni. Kui sa tunned tema roideid abaluude tagant, siis on koer normaalkaalus. Kui aga neid tunda pole, on koer rasvunud.

Kui sa juhtumisi omad koera, kes on ülekaaluline, on oluline kohandada tema toitumist. On olemas spetsiaalseid toite, mis ongi just mõeldud ülekaalulistele lemmikutele. Need aitavad tal saada kätte kõik vajalikud toitained, saamata üleliia kaloreid. Aja jooksul aitavad need kaotada kaalu.

Oluline on siinkohal konsulteerida oma loomaarstiga, sest tema oskab alati öelda parima lahenduse.

Kui uus toit on valitud ja portsjonid kindlaks määratud, on tähtis osa ka maiustustel. Koera maiustused ei tohiks moodustada mitte rohkem kui 10% lemmiku päevasest kaloraažist.

Neljajalgse kaalulangus ei tohiks olla liiga kiire ja äkiline, vaid toimuda kindlaks määratud pikema perioodi jooksul.