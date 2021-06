PÄEVAKÄPP ⟩ Tõeliselt hell, paimaias ja seltsiv karvapall Säbru on päriskodu ootel

Oeh, nii tahaks, et see oleks uni, kuid tõsiasi on, et iga päev turvakodusse minnes ootab vabatahtlikke seal hell Säbru. Noor kassipiiga, kes anti päriskodust ära, sest oli liiga «aktiivne». Turvakodus selgus, et noor kiisutirts oli siiamaani steriliseerimata ning ilmselt oligi see põhjuseks, mis peres rahulolematust tekitas. Nüüdseks on Säbru kõik vajalikud protseduurid läbinud ning valmis ideaalse «paketina» päriskoju minema.