HUMOORIKAS VIDEO ⟩ Klammerduv koer saab peremehe peale kurjaks, sest too ei soovi kallistada

San Diegost pärit 21-aastasel Samantha Walteril on ääretult nunnu koer, kellel on aga üks üpris omapärane kiiks. Nimelt meeldib talle meeletult oma omanikuga kaisutada ja kallistada. Seda kohe nii väga, et kui omanik enam ei taha, siis saab ta lausa kurjaks.