Tähtis teadmine pühade eel: kas loomadele tohib anda grillitud toitu?

Kas sul on kunagi olnud toidumürgitus kuumtöötlemata lihast? See võib sama mõju avaldada ka teie lemmikloomale. «Grillimine ei küpseta sageli liha korralikult läbi, see tähendab, et loomad võivad toorest lihast saada igasuguseid baktereid, sealhulgas salmonellat ja listeeriat,» ütleb Leticia. Ja samuti võib see põhjustada seedehäireid, näiteks kõhulahtisust või oksendamist. Halvemal juhul viia isegi millegi veel tõsisemani.»

See on levinud eksiarvamus, et koertele tohib anda konti. Loomulikult võib lemmikule see hullupööra maitseda, kuid kasu asemel võib see tuua hoopis kahju . «Tegelikult on see väga ohtlik,» ütleb Leticia. «Igal aastal näen sadu juhtumeid, kus koertel on tõsiseid seedetrakti probleeme või sisemisi kahjustusi. See juhtub pärast seda, kui omanikud on neile oma praest väikse kondi andnud, arvates, et see ei tee koerale midagi. Luud, eriti kanaluud, võivad soolestikus ja maos kinni jääda. See võib põhjustada igasuguseid sisemisi kahjustusi. Kui kont peaks jääma kinni koera söögitorusse, võib see põhjustada lämbumist.»