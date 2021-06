pisarakiskuja video ⟩ Joe Bideni armastatud lemmik läks vikerkaare taha

Kõik, kes tundsid Bideni saksa lambakoera, on sügavas leinas. Perekonna sõnul läks koer manalateed rahumeelselt oma kodus.

«Hoolimata sellest, et Champi jõud kahanes märkimisväärselt viimastel kuudel, ei raugenud tema rõõmsameelsus. Alati, kui me tuppa tulime, ajas ta end vaikselt üles ja liputas saba. Kus iganes me ka ei oleks, ta tahtis olla alati meie läheduses. Kõigil läks hetkega tuju paremaks, kui Champ oli juures. Ta ei armastanud midagi muud, kui päeva lõpus lõkke ees meie jalge ees lamamist või Valge Maja aias päevitamist.»