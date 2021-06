PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetute silmadega Stardust soovib, et keegi paneks need jälle särama

Stardust oli elus nii palju juba kannatanud, et ta ei osanudki oodata ega loota – mida tahta elult, mis on nii palju pettumusi täis. Kassike puges vaikselt pessa peitu ning üritas muutuda nähtamatuks…

Vabatahtlikud näevad iga päev, kuidas Stardust teeb turvakodus edusamme, kuid nad teavad, et suurimad muutused ei toimu kisa ja kära saatel, vaid need toimuvad vaikselt. Seetõttu otsimegi Stardustile armast ja sooja kodu koos armastava perekonnaga. Just kodus toimuvad muutused kõige kiiremini – tasa ja targu ning vaikselt. Nähtamatult tekib tugev side Stardusti ja tema südamesõbra vahel, mida ei saa lõhkuda. Ja just see nähtamatu side lubab Stardustil oma südame avada ja esimesed paitused vastu võtta. Kassike sobib imehästi ka teiste kassidega, seega oleks tore, kui teda ootaks kodus mõni sõbralik nurrumootor.