Täpsustus: ehkki lesta, ahvena ja koha olukord Läänemeres halveneb, pole nad veel ohustatud liikide nimekirjas

Samas on «Ohustatud liikide nimekiri» teaduslik termin, mida kasutab Maailma Looduskaitse Liit (IUCN). IUCNi andmetel kuulub ohustatud liikide nimekirja Euroopa angerjas, kes on kriitiliselt ohustatud liik. Tursa Läänemere populatsioonide seis on samuti ülikriitiline. Nimetatud kahte liiki tuleks toidulaual vältida ning nad asuvad kestliku kalatoidu juhises Kalafoor punases kategoorias.

Lest, koha ja ahven ei ole teaduslikus tähenduses ohustatud kalade nimekirjas. Siiski on probleem nende kalaliikide vähenemisega. Need kalad on Kalafooris hetkel liikunud kollasesse kategooriasse, sest kõigil kolmel liigil läheb Läänemeres kehvemini kui eelmisel aastal.

Läänemere koha on olnud juba aastaid madalseisus ning Eestimaa Looduse Fond soovitab on üldist püügikoormust vähendada. Ahvena arvukus on vähenenud peamiselt looduslikel põhjustel, mistõttu soovitame anda ahvenale aega taastumiseks ning teda vähem püüda ja tarbida. Lesta olukorda mõjutab Läänemere eutrofeerumine, soovimatu kaaspüük ning tagasiheide. Kuigi täpselt ei ole teada, kuidas lesta populatsioonidel Läänemeres läheb, on püügikogused olnud aegade madalamad. Seetõttu kutsub Eestimaa Looduse Fond lesta tarbimisel ettevaatlikkusele.