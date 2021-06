Eestlaste lemmikkalad jõudsid ohustatud liikide nimekirja

«Olukorras, kus maailma kalavarud kahanevad väga kiiresti, on rööv- ja ülepüük väga tõsised teemad, mis peaksid saama enam tähelepanu nii riigi tasandil kui ettevõtete seas,» selgitab Eesti Looduse Fondi kala ja mereanni teejuhi koostaja Joonas Plaan.

Ohustatud kalade hulka kuuluvad ka mitmed Eestis tuntud ja armastatud kalaliigid - näiteks kriitiliselt ohustatud angerjas ja tursk ning Läänemere koha. Iga aastaga läheb kehvemini ka lestal ja ahvenal. Paremini läheb aga kilul, räimel, särjel ja tuulehaugil.

Kokkuvõttes läheb sisevete kaladel paremini kui Läänemere kaladel ja Läänemere kaladel paremini kui maailmamerede kaladel, lisab ta. «Sarnaselt merelestale läheb kehvemini ka eestlastele tuntud Läänemere lestal. Kindlasti tuleb aga vältida kriitilises ohus angerja ja tursa püüdmist ning söömist, see on nagu viimase ninasarviku jahtimine,» soovitab Plaan.

Ta rõhutab, et vältima peab kõiki kalu ja mereande, kes on püütud põhjatraali või tragi meetodil. Sellise kalastamisviisi puhul kogutakse kalad kokku ja lohistatakse neid mööda merepõhja, rikkudes sellega mereloomade elukohti ja mereloodust. Samuti soovitab Plaan vältida eksootiliste kalade tarbimist.

Kõige mõistlikum ja tervislikum on süüa kala, mis pärineb meie elukoha lähedalt ning alati veenduda, et ostetud kala on püütud või kasvatatud kestlikult.

Ainsa jaeketina ohustatud kalaliikide müügist loobunud Rimi asus juba aasta tagasi suurendama sertifitseeritud mereandide hulka sortimendis, et aidata klientidel teha keskkonnasäästlikke valikuid.

Muudatus kajastub ka tarbijaeelistustes - sertifitseeritud mereande eelistavate Rimi klientide hulk Baltikumis on võrreldes aasta taguse ajaga poole võrra kasvanud. Suurim on soov sertifitseeritud kala osta Lätis, kus kasv on olnud üle 70%, Leedus veidi üle 50%, Eestis pea 17%.

«Meie aasta pikkune kogemus näitab, et kestlikke ja sertifitseeritud mereande ostetakse varasemast rohkem, ent Eestis on tarbijate jätkusuutlikumate harjumuste osas siiski veel pikk maa minna. Soovime aidata kaasa sellele, et maailma mered jääksid liigirikkaks ja peagi kasvab sertifitseeritud mereandide osakaal meie tootevalikus veel. Lisaks oleme tänaseks saavutanud selle, et Rimi sortimendis on ka kõik sertifitseerimata mereannid kestlikud,» ütles Rimi Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.