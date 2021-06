Mõtlematu käitumine viib linnupojad hukule: nõuanded, kuidas seda vältida

Paljuski tekitab probleeme inimeste teadmatus, mis viib olukorrani, kus heatahtlikkus võib linnupojale hoopis saatuslikuks saada. Enne, kui ise midagi teha, tuleb konsulteerida spetsialistiga. «Ära tegutse omapead, kui sa ei tea, mida sa teed!» manitseb ühing sotsiaalmeediapostituses.

Näiteks on ette tulnud olukordi, kus linnule kallatakse vett suhu. See on aga äärmiselt ohtlik. «Vee suhu valamine lõppeb linnu surmaga! Sa lihtsalt valad talle vee kopsudesse!» hoiatab ühing. Samuti tasub meeles pidada, et kõik linnud ei söö vihmausse.

Paljud linnupojad tulevad pesadest välja ja elavad maapinnal enne, kui nad korralikult lennata suudavad. Suurel osal juhtumitest on inimene mures: «Ta on siin muru sees üksi! Kedagi ei ole!». Tegelikult peavadki linnupojad üksi hakkama saama, sest ema ja isa käivad toitu otsimas, tulevad hetkeks, et poeg sööta maapeale ja lähevad jälle tagasi tööle.

«Aga siin on nii palju kasse!» on ka väga populaarne põhjus, miks linnupoeg on üles korjatud ja koju viidud, kuid sellegipoolest ei tohiks terveid, oma vanemate hoole all olevaid linnupoegi ära korjata.

Kärbsepaber on lindudele ohtlik

Kärbsepaber on lindudele väga ohtlik. FOTO: Shutterstock

Sel aastal on ühingul tulnud tegeleda ka paljude lindudega, eelkõige pääsukeste ja piiritajatega, kes on kärbsepaberisse kinni jäänud. Seega soovitakse inimestele südamele panna, et nad ei riputaks rõdule või verandale kärbsepaberit. «See liim on ülimalt raskesti maha pestav ja tekitab linnus suurt stressi, lisaks võib pesu käigus lisada liigselt vahendeid ja linnu sulestik on jäädavalt rikutud.»

Suureks murekohaks on laste ka julm käitumine. «Sel aastal on meil olnud ärevaid juhtumeid, kus ühes piirkonnas loopisid algklassiealised lapsed linnupoja vastu seina surnuks! Teises piirkonnas astus esimese klassi laps linnupojale peale ja vabatahtliku selgitust kuulma ei vaevunud.»