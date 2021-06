PÄEVAKÄPP ⟩ Keikol on tähendusrikas nimi, kuid päris oma kodu pole ta veel leidnud

Keiko on elukogenud, ülimalt rahulik ja armastusväärne kiisu. Mõnusalt muheda sõbrakesena lubab ta lahkesti endale pai teha ja naudib põse pealt sügamist. Talle meeldib pigem pikutada mõnes vaiksemas nurgas, kuid kui juhtubki, et mõni kassitoa teistest neljajalgsetest tema kaissu magama poeb, ei aja Keiko teda ära, vaid musitab põsed kenasti üle.

Tema eluviisi võiks hästi kirjeldada Estella Elioti tuntud tsitaadiga «Rahu toob endaga nii palju positiivseid emotsioone, et see on väärt püüdlemist igas olukorras.» Ka kardinatesse ei suhtu Keiko mõrvarlike plaanidega, sest ta on lihtsalt liiga paks, et üles ronida.