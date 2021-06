Kohutav: koer rebis ripsmepikenduste paigaldamisel naisel silmalau küljest

«Kõikjal oli verd, püüdsin seda peatada, kuid ei saanud aru, milline osa näost on vigastatud. Mu silmalaug oli põrandale kukkunud. Lülitasin telefoni esikaamera sisse, vaatasin ennast ja läksin peaaegu hulluks. Ma nutsin hullumeelselt. Ripsmetehnik kutsus kiirabi, ma ise helistasin emale ja palusin tal haiglasse järele tulla, »meenutab Kelsey õudsat kogemust.

Ohvri sõnul pidi ta haiglas silmaarsti abi ootama üle seitsme tunni. Hiljem läks ta koos emaga teise haiglasse, kus talle tehti kahe tunnine operatsioon. «Nüüd on mu laug nahka sulanduvate niitidega tagasi õmmeldud. Lõpuks peaksin saama silma avada. Arstid olid heas mõttes šokeeritud, et silmalaug paistab taastuvat, nad arvasid, et ei suuda seda taastada,» selgitas noor naine.

Salmon rääkis, et opereeritud silm äratas teiste tähelepanu ja valmistas palju ebamugavusi. Ta tunnistas, et tundis end inetuna, kui inimesed teda vahtisid ja sosistasid.

The Sun-i andmetel peab kannatanu aktiivselt oma lehte TikTokis , kus ta räägib oma silma taastamise protsessist. Ühes videos tunnistas neiu, et ta saab nii positiivseid kommentaare, kus teda toetatakse, kui ka negatiivseid, kus kasutajad ütlevad, et neil on vastik teda vaadata.