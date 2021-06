Kuidas kassidelt ja koertelt andeks paluda, kui neile kogemata haiget tegite

Esimene asi, mida loom püüab mõista, kui inimene talle haiget teeb, on see, et kas tegu on mõeldud rünnakuna. Kui hääles ja žestides pole agressiivsust, siis loom rahuneb.

Koeraga on lihtsam. Ta on rohkem keskendunud omanikule, nii et ta jälgib kohe hoolikalt tema näoilmet ja liigutusi. Ta ootab selgitust. Kuid kass võib hirmunult koheselt peitu põgeneda, pidamata vajalikuks kohmakate kahejalgsete edasist tegevust hinnata.

Igal juhul peate lemmiklooma käest kohe andeks kohe paluma. Kuid kui kass on diivani all peidus, ärge hakake teda sealt jõuda välja tirima, nii võite teda veelgi enam hirmutada. Kas ta tuleb rahunedes ise sealt välja.

Kutsikat või kassipoega saab kohe kaisutada ja silitada, kuni ta rahuneb. Täiskasvanud loom võib hirmust hammustada või kriimustada, nii et tegevusskeem peaks olema veidi erinev.

Sõnad aitavad

Loomale ei saa öelda, et me ei tahtnud nii teha, kuid õnneks mõistavad kassid ja koerad meie sõnade intonatsiooni.

Kõigil imetajatel on üldiselt sarnane häälitsusbaas. Kui ütleme, et koer või kass nutab, mõistame intuitiivselt, mis helidest juttu on. Samamoodi mõistavad loomad ka meie hääle intonatsiooni.

Selgitage lemmikule, et õnnetus polnud tahtlik. Peate rääkima lahkelt, kaastundlikult, rahustavalt. Pole tähtis, mis sõnad need on, peaasi, et nad oleksid siirad.

Vabandage loomade ees. See on normaalne. Lemmik saab hääle järgi aru, et inimene on mures ja armastab teda endiselt.

Igaks juhuks voodi all peidus FOTO: Shutterstock

Loomad mõistavad ka inimese näoilmeid ja kehakeelt

Parem on kükitada, et visuaalselt madalam ja väiksem välja näha. Nii näitate, et te pole agressiivne. See tehnika on eriti kasulik, kui loom on väga hirmunud.

Siis peate oma käed lemmiklooma ette sirutama, teda kutsuma ja kui ta tuleb, siis silitage ning kallistage teda. Koer tuleb tavaliselt kohe, kass võib mõnda aega eemale hoida.

Kui kass läheneb, kutsuge teda hellalt ja sulgege silmad. See on spetsiaalne kassidega tõhusalt suhtlemise tehnika, mis näitab, et olete sõbralikult meelestatud.

Kui loom hakkab rahunema, andke talle maiust või lemmiktoitu.

Kui teie kass istub diivani all, asetage maius nii, et ta seda näeks ja nuusutaks. Varsti soovib ta seda süüa, lahkuda oma peidupaigast ja teie usalduslik suhe taastub. Kiisude keeles tähendab see, kui jätkate tema toitmist, et hoolite ja armastate endiselt.

Ära ole ärritunud

Loomad on targad ja saavad kõigest aru.

Kui loomad mängivad, teevad nad teinekord ka kogemata üksteisele haiget ja paluvad ka vabandust. Kukuvad pikali, manavad näole süüdlase ilme, lakuvad juhusliku hammustuse kohta, avaldavad kaastunnet hääle ja pilguga. Meil on nendega sarnased emotsioonid, intonatsioon, näoilmed. Nii et nad mõistavad ka meid, inimesi.