Inimese ja looma vahel on palju sügavam side, kui sa arvatagi oskad

Sageli võime tähele panna inimesi, kes kohtlevad oma lemmikut kui inimest. Oma elu jooksul puutud sa kokku nii paljude inimestega, kes pole tegelikult väärt sinu armastust ja aega, kuid mitte kunagi ei leia sa lemmikut, kes seda väärt poleks.

«Kuni sa pole armastanud looma, on osa su hingest ärkamata.» - Anatole France

Miks loomad tulevad meie ellu?

Iga lemmikloom tuleb su ellu alati põhjusega. Võib-olla oled sa mõnes oma raskes eluetapis tundnud vajadust kaastunde või kaaslase järele. Kui aga lemmik tuli su ellu ajal, mil sa seda ise ei oodanud ega palunud, siis oli see vaimne sekkumine tema poolt.

Lemmik tuleb siis, kui tal on määratud tulla. Kui sa aga sunnid lemmikut endale ellu hetkel, mil ta sulle mõeldud ei ole, võid sa tabada ootamatuid ja valusaid asju - probleemid, haigused ja isegi surm. Võib-olla oled sa kuulnud, kuidas mõne inimese loomad surevad sama kiirelt, kui nad saabuvad. Ja sel juhul ei mängi mingisugust rolli see, kui palju hoolt sa neile annad. Loomad ei saa ellu jääda seal, kus nad ei saa ühendust teie energiaga.

Kindlasti oled sa märganud inimesi, kelle läheduses on loomad eriti rahulikud ja hoiavad lähedust. Asi, mis muudab need inimesed teistest erinevaks, on aura. Loomad tajuvad aurat. Enamikul meist on lemmikuid ähvardav aura - kõik meie hirmud, põlatud suhtumine neisse ja traumad mõjutavad aurat.

Mediteerivad inimesed on koerte tõmbajad. Inimese aura muutub mediteerides selgemaks ja armastavamaks ning kaob ära kõik negatiivne. See kutsub ligi.

Lemmikud tulevad meie ellu ka spirituaalsuse tugevdajateks. Nad on meie vaimsed teejuhid ja hingekaaslased.

Mida nad meile õpetavad?

Nad õpetavad meile armastuse siiramat vormi. Seda ei suuda anda ükski muu olend siin universumis. Lemmikud ei oota meilt midagi vastu. Neil on hea meel meid lihtsalt näha ja armastada. Sellised suhted loomadega annavad meile võimaluse õppida tundma omaenda armastuse võimet. Aja jooksul mõistame, et armastuse ring nendega on kirjeldamatu.

Lemmikud on andestavad - nad mäletavad sinu lahkust, aga unustavad ära noomivad ja kibedad sõnad. Samuti hoiatavad nad tulevaste raskuste eest.

Kindlasti oled sa kuulnud musta kassi ebausust. Selle taga on tegelikkuses peidus tõde. Kass ei ole kuri, ta on sõnumitooja, kes hoiatab sind võimaliku ohu eest. Ta kohandab su tempot ja aeglustab, seega pääsed sa endale nähtamatust ohust. Musti kasse ei näe igaüks, see on tõeline märk!

Loomad meie elus parandavad seda. Nende armastus on vastumürk kõikidele haigustele. Kui meid ümbritseb kurbus, tõstavad loomad alati tuju tagasi lakke.

Nad räägivad meile lihtsate asjade tähtsusest. Loomade jaoks on iga päev põnev. Pikisilmi ootavad nad oma jalutuskäike ja mängimist koos meiega. Kõik on täis rõõmu ja lusti. Seda sama hetkes elamist paluvad nad teha ka meil.

Mida sa peaksime tegema, et suhelda oma lemmikuga sügavamal tasandil?

Alusta sellest, et sa lased neil olla vaba. Ei mingeid rihmasid ega puure. Sina teenid oma lemmikuid. Kui nad ei kuulu sulle, siis lähevad nad minema. Sedasi tehes pöörduvad nad pärast lühikest jalutuskäiku sinu juurde tagasi.

Veeda enne magama minekut nendega vaikseid hetki. Kui sa lubad neil magada enda lähedal, tugevdad sa teie sidet. Oma lemmikutele lauldes või nende lähedal mediteerides saavad nad end kergemini ja rõõmsamalt tunda. Veeda koos nendega aega ja hoia neid looduse lähedal.

Lemmikud on meie kaaslased kogu eluks. Kui me hoiame neid hoole ja kiindumusega, toidavad nad meie hinge.