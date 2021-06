PÄEVAKÄPP ⟩ Oma kodu ootab eksootilise välimusega Liisa

Liisa on väga eriline tegelane: kuigi passi järgi on tegemist täiskasvanud neiuga, on Liisa kasvult justkui alles täiskasvanuikka jõudev kassipoeg. Ta on tõesti imepisike! Tema pisikest keha katab imeilus hall kasukas ja nägu kaunistavad imelised erkrohelised silmad.

Liisa suhtub inimestesse hetkel veel natuke skeptiliselt ja lähenevat kätt üritab pisikese sisinaga eemale peletada, aga kui teda vaikselt kõrva tagant sügada, siis tegelikult naudib ta seda väga. Ta lihtsalt vajab aega, et inimest usaldama õppida.

Kuigi Liisa on kasvult pisike, siis süda on tal väga suur! Tihti pikutab ta teiste kasside keskel ja jälgib suure huviga enda ümber toimuvat. Noor Liisa ootab nii väga enda inimest, kes kogu tähelepanu talle suunaks ja õpetaks talle, et inimesed on ilusad ja head.

Selleks, et peagi oma koju minna, on Liisa läbinud kõik vajalikud protseduurid.Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, saanud parasiidivastase tõrje ning on uhke kiibiga passiomanik.