õõvastav ⟩ Naine söödi ära iseenda kasside poolt

Surnud kasside lahkamine kinnitas, et kõik olid söönud ära mingi osa oma omanikust.

Võimude saabudes oli naise kodu täis prügi ja loomade väljaheiteid. Politsei kutsusid hispaanlanna naabrid, kes kurtsid, et pole Tobonit kuu aega näinud ja samuti tundsid tema korteri juurest tulevat ebameeldivat lõhna.

Clara Ines Tobon oli elanud seal alates 1996. aastast. Ta oli tuntud oma kasside rohkuse poolest. Tal ei olnud elukaaslast ega lapsi. Kohalike sõnul kannatas ta Diogenese sündroomi all. See on kogumishäire, mida iseloomustab hoolimatus enese suhtes ja apaatia.