PÄEVAKÄPP ⟩ Armas kiisumõmm Marly oma kodu otsingul

Poisil oli kohale jõudes väga vastik kõrvapõletik, mis sai õnneks peagi välja ravitud, kuid selle tagajärjel hoiab Marly oma pead alati ühele küljele natuke viltu. Nõnda vaatleb Marly elu alati armsalt mõtliku, veidi kallutatud peahoiakuga.

Marly on ilusa must-valge kasukaga. Tal on valged mokad, mis teevad ta eriliselt armsaks mõmmikuks. Ei tea, kas süü on kasuka värvil või iseloomu tagasihoidlikkusel, aga Marlyl pole siiani õnnestunud võita üldse kodupakkujate tähelepanu...

Marly on inimeste suhtes veel umbusaldav ja ta eelistab pigem paikäe eest ära põgeneda. Aga see on ju täiesti mõistetav – inimene ei pruugi ühe väikese tänavakiisu vastu alati heatahtlik olla.

Kuigi Marly on pelglik, siis agressiivsust ega metsikust pole kassipoisis teps mitte. Ta on lihtsalt tagasihoidlik ning vajab oma kestast väljatulemiseks aega ja julgustust. Marly armastab väga mängimist ja mänguhoos võib ta täitsa unustada, et hirmus inimene on päris lähedal. Nii et mäng on kindlasti tee Marly südamesse. Ja mõni hea konserv ei teeks kindlasti paha!

Kui Marly usaldus võita, saab temast kindlasti üks ütlemata armas sõber. Teiste kassidega ja loomadega saab Marly kenasti läbi – on ta ju nende seltsis pidevalt elanud. Teine kass/koer võiks ehk Marlyl hoopis aidata uue elukorraldusega kohaneda.

Marly on vaktsineeritud, kastreeritud, kiibitud ja saab regulaarselt parasiitide vastast tõrjet.