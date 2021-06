kadestusväärne vaatepilt ⟩ Kuulus pardipere, kes lõbustab kooliõpilasi

Emane sinikael part otsustas, et kõige parem koht pesitsemiseks on ühe kooli kinnine sisehoov. Mõeldud-tehtud! Aga selle juures tegi ta ühe strateegilise vea - läheduses ei olnud otsest juurdepääsu tiigile. Ja vesi on neile ju eluliselt tähtis.