Lemmiku horoskoop ⟩ Lõvist neljajalgne nõuab pilke, Kaksik on täielik tsirkuseloom

Neitsi

Neitsi tähtkujust lemmik on täielikult harjumustele orienteeritud. Nad tõusevad igal hommikul täpselt samal ajal üles ja ka iga söögikord on neil täpselt ajus kellaajaliselt ära fikseeritud. Neitsist koera puhul pole mingisugune üllatus, kui sa koju tulles avastad, et su kallis brändijalanõu on ära näritud või hoopis prügikast maha kukutatud. Loomaderiigi populaarsusvõistlusest üldsegi mitte huvi tundev Neitsi annab valitsemise suurima heameelega üle domineerivale alfale. Neitsist lemmikud on väga peened puhtuse osas, seega pead olema alati veedunud, et tema joogikauss oleks sädelevalt puhas.

Kaalud

Kaalude tähtkujust lemmikud armastavad kaameraid ja poseerimist. Need loomad teavad, et nad on sündinud siia ilma särama. See on täiesti normaalne, kui Kaalust lemmikuga jalutama minnes peatavad teid uudisimulikud kõndijad, et teda paitada. Sotsiaalsus, armsus ja laiskus on parimad omadussõnad kirjeldamaks kaalu tähtkujust lemmikut. Ainus probleem võib nende ärahellitatud sõbrakestega olla see, et nad ei pruugi mõista sõna «ei». Samuti vihkavad nad konflikte, seega tasuks nendest eemale hoida.

Skorpion

Skorpionitest nutikamat looma annab otsida. Need kavalad olendid näivad suurepäraselt mõistvat inimkeelt. Samuti on nad head manipulaatorid. Peale äsjast söögikorda oskavad nad imehästi käituda nii, et sa lihtsalt ei suuda vastu panna ja lemmik saabki jälle topeltkoguse toitu. Ja jalutuskäigul algse viie kilomeetri asemel võite te lõpetada hoopis kümne kilomeetriga. Nad on väga armukadedad ja võivad kergelt solvuda. Skorpioni tähtkuju lemmikust saab koolitada suurepärase valvekoera. Samuti reageerivad need lemmikud muusikale, seega võtke välja kitarr ja kuulake, kuidas neljajalgne koos teiega laulab.

Ambur

Amburist lemmikul on raske kellelegi mitte meeldida. Ta on vallatu ja üle kõige meeldib talle seigelda. Ole valmis välja uurima nimekiriloomasõbralikest hotellidest, sest see tegelane tuleb sinuga igale poole kaasa. Amburist lemmikud on avameelsed, sõbralikud ja saavad suurepäraselt läbi kõikide teiste lemmikloomadega. Neljajalgsel Amburil on täiesti iseseisev ja omaette mõttemaailm, seega nõuab nende treenimine keskmisest rohkem aega, maiustusi ja pühendumist.

Kaljukits

Kaljukitsest uhke lemmik ei pea alati olema tõukoer, kuid täpselt sedamoodi nad käituvad. Nad on hästi kombekad ja siin maailmas ülekõige kiitust. Kaljukitsest lemmiku võid südamerahus lasta rihma otsast lahti ning võid kindel olla, et ta ei põgene su juurest. Ta on ka ideaalne kaaslane pikkadest jooksutiirudeks ja aktiivseks eluviisiks. Kaljukitsed on lojaalsed, kaitsvad, perekesksed ja armsad, kui mitte üleliia hellad.

Veevalaja

Veevalajast neljajalgsed on suured seltskonnahinged. Nad saavad läbi absoluutsel kõigiga ja püüavad igast tegelasest endale mängukaaslast luua. Iseasi, kas see ka õnnestub. Kui su Veevalajast lemmik siiski midagi sellist teha ei ürita, siis pole probleemi. Sel juhul ignoreerib ta teisi nelja- või kahejalgseid täielikult. Mitte meelega, aga ju siis on ta parasjagu liiga hõivatud liblikate tagaajamise, augukaevamise või kuhugi ronimisega. Veevalajast lemmikud on väga hästi treenitavad. Samuti saab neist koolitada hea teraapiakoera, juhtkoera või karjajuhi.

Kalad