PÄEVAKÄPP ⟩ Hingematvalt kaunis Pärt otsib kodu

«Nii see ilmselt läheb. Kinnisvara on muidugi tühine hind õiguse eest olla taolise hurmava kassihärra alandlikuks teenriks. »

Turvakodu lisab, et isegi teised kassid tajuvad, et Pärdil on X-faktor. Nad on täheldanud haruldast nähtust: kõik Turvakodu nurrikud käivad tema juures peamüksudega sõprust lunimas. Kuid härra ei kasuta staari-positsiooni kurjasti – mõmmik saab teiste kiisudega hästi läbi. Talle sobiks kodu, kus mõni teine nurrik juba ees ootamas.