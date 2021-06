VÕI NII ⟩ Su lemmiku häälitsuste taga on üllatav põhjus

Kõik koerad hauguvad. Mõni tõug muidugi rohkem, kui teine. Haukumine võib olla sügav ja hirmutav, aga ka kõrge ja pinnapealne. Haukumine võib näidata rõõmu, hirmu, viha, pettumust või mingit vajadust. Oma lemmiku haukumise tõlgendamiseks on vaja eelnevaid kogemusi ja tajuda konteksti. Haukumise heli kõrgus võib viidata ka koera emotsioonidele. Kõrge haukumine on tervitav, madal viitab ohule.

Vinguv häälitsemine on peaaegu sama mitmekülgne, kui haukumine, aga pole nii kehtestav. Koerad tekitavad vinguvat häälitsust enamasti siis, kui nad tahavad midagi. Selleks võib olla toit, mänguasi või hoopis tähelepanu. Samamoodi võib selline häälitsus näidata ka ärevust või hirmu. Kui su koera käitumine või isu on muutunud, võib olla vingumine tingitud valust.

Esmapilgul võib sedasorti käitumine tähendada ainult üht - koer on valmis ründama ja kaitseb ennast. Muidugi mänguhoos ei tähenda urisemine üldse midagi kurja, vaid selle kaudu kutsub loom sind endaga mängima. Aja jooksul võid sa olla ära õppinud, mida mingis olukorras urisemine tähendab. Madal urin võib tähendada, et ta kuulis midagi väljast. Järjepidev urin hoiatab sind selle eest, et kui sa otsekohe oma tegevust ei lõpeta, võib ta rünnata. Ja urin koos hammaste näitamisega annab märku, et kutsale ei meeldi see konkreetne inimene või loom ja ta võib rünnata.