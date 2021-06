Lisatud retseptid ⟩ Muuda oma lemmiku pesupäev eriti luksuslikuks

Eeterlikel õlidel on palju tervendavaid toimeid nii inimestele kui ka meie neljajalgsetele sõpradele. Koerad, kellel on üldistunud ärevushäire, mürafoobiad või eraldusärevus, võivad abi saada aroomiteraapiast. Eriti on sellisel juhul abi levendliõlist.

Oluline on kasutada 100% looduslikke õlisid, mis oleks lemmikule ohutud. Loomulikult ei asenda need ravimeetodid kvaliteetset veterinaarravi ja enne eeterliku õli kasutamist soovitame tungivalt enne konsulteerida loomaarstiga.

Oma neljajalgsele koduseid hooldusvahendeid valmistades on oluline meeles pidada, et eeterlikud õlid võivad olla väga tugevad. Koerte haistmismeel on tunduvalt teravam, kui inimese oma. Neil on inimestest 40 korda rohkem haistmisretseptoreid. Ka mõned meie poolt väljatoodud retseptid sisaldavad eeterlikke õlisid, kuid ainult 100% naturaalseid ja väga loomasõbralikke.

RAHUSTAV KÄPAPALSAM Valmistusaeg: 20 minutit 15 grammi mesilasvaha 1 supilusikas kookosõli 20 milliliitrit oliiviõli 2 tilka lavendliõli 2 tilka kummeliõli 2 tilka tsitronellaõli Lisa klaaspurki mesilasvaha, kookosõli ja oliiviõli. Pane purk väiksemasse potti, mis on täidetud poolenisti veega, et tekiks veevann. Kuumuta tasasel tulel 10 minutit, samal ajal segades. Võta purk ettevaatlikult välja ja lase palsamil veidi jahtuda. Seejärel lisa kõik eeterlikud õlid ja sega ühtlaseks. Kui segu on täielikult jahtunud, kata purk kaanega. Sedasi säilib see vähemalt aasta.

VANNIPALLID Valmistusaeg: 10 minutit + 24 tundi tahenemist 3 supilusikat sulatatud kookosõli 10 tilka lavendliõli 1 tilk vabalt valitud looduslikku toiduvärvi (valikuline) 300 grammi söögisoodat 110 grammi Epsomi soola 70 grammi kaerahelbeid Sega keskmise suurusega kausis kokku kookosõli, eeterlik õli ja toiduvärv (juhul, kui sa kasutad seda) kahe supilusikatäie külma veega, kuni segu on ühtlane. Lisa söögisooda, Epsomi sool ja kaerahelbed. Segu on üsna paks ja nõuab pikemat segamist. Hiljem peaks see saavutama niiske liiva konsistentsi. Tõsta segu lusikaga vabalt valitud vormidesse. Lase taheneda. Kokku peaksid sa saama umbes 12 vannipalli.

RAHUSTAV MASSAAŽIÕLI Valmistusaeg: 5 minutit 125 milliliitrit taimeõli 1 tilk rosmariiniõli 1 tilk ingveriõli 1 tilk kummeliõli Vala kõik koostisosad klaaspurki ja sega läbi. Seejärel sulge purk kaanega.