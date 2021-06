PÄEVAKÄPP ⟩ Kõige kauem kassitoas elanud väike Pipi tahab nii väga päriskoju

Kui Pipi 2,5 aastat tagasi turvakodu hoole alla jõudis, oli tegemist ühe argliku väikse tirtsuga. Aastad on möödunud ning ühes sellega on Pipi läbi teinud suure muutuse. Kassitirtsust on saanud tubli paikursuste õpilane, kes alati hellad paid vastu võtab ja nüüdseks neid ka nautida oskab. Jah, Pipil on vahel veel ebakindlaid hetki, kuid ta pingutab kõigest väest, et paikursused kiituskirjaga lõpetada!

Ärge kellelegi rääkige, aga Pipil on ka üks suur nõrkus. Ta ilmselt oleks kurb, et me tema saladuse välja räägime, aga mis saladus see ikka on, kui sulle on kõhule kirjutatud, et armastad väga kanafileed. Eks turvakodu vabatahtlikud on Pipi nõrkust «kurjalt» ära kasutanud ja seda paikursustel tema õpetamiseks ära kasutanud. Kuid lõppkokkuvõttes on ju Pipil kasud sees – kõht täis ja paikäed valmistavad rõõmu!