Ettevaatust ⟩ Just nendel põhjustel võib su lemmik värvi vahetada

Paljud koeraomanikud on täheldanud, et nende lemmikute karv on muutunud tumedamaks peale operatsiooni või mõnda vigastust. Kõik sellised pisikesed märgid on väärt uurimist, kuna need võivad olla tõendid sellest, et midagi pole päris korras.

KASVAMISE PROTSESS

Kui sul on kodus kaheksa kuni kaheteistkuune kutsikas, siis võid olla enam kui kindel, et sinu lemmiku karvkatte värvi muutus on seotud tema kasvamisega. See on väga normaalne nähtus! Iga tõu puhul toimub muutus erinevalt, aga kasvamise perioodil ei pea sa muret tundma. Mõni tõug kaotab oma kutsikakarva ja siis jääb mulje nagu nad oleksid karvutud.

Jälgida tuleb aga seda, et värvimuutus ei oleks hoopis nahaprobleemide üks tunnustest.

VANANEMISE PROTSESS

Kahjuks on ka lemmikute aeg siin maailmas piiratud. Koerte vananemist võib võrrelda inimeste omaga, sest muutused, mis toimuvad, on väga sarnased.

Kutsud ei pruugi minna üleni halliks, aga looma tume karv võib heleneda. Ja samuti kehtib ka siinkohal reegel, et seni, kuni pole punetust, ärritust ega ebameeldivat lõhna, ei pea värvi muutuse pärast muretsema.

HORMOONIDE PUUDUS

Koera karvkatte värvi ja tekstuuri muutused võivad olla tingitud hormonaalsetest probleemidest. Hüpotüreoidism on üks levinumaid meditsiinilisi haigusi, kus koera kilpnäärme hormoonide tase on madal. Haiguse sümptomiteks on ka pigmentatsiooni muutus, nahainfektsioon, rasvumine ja looma madal pulss.

PIGMENDI KAOTUS